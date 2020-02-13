Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

Москва, 13 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не пойдет на передачу телеведущей Ксении Собчак. На видео, опубликованном в Telegram-канале журналистки и продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, дипломат призналась, что не уважает «блондинку в шоколаде».

Небольшой ролик Канделаки сняла, чтобы анонсировать интервью с Захаровой, которое выйдет в эфире радио «Комсомольская правда» 13 февраля в 17.00.

«На программу к Собчак пойдешь?» — неожиданно спросила журналистка.

«Нет. Тина, я хожу к людям интересным, умным, которых уважаю. Я, честно говоря, это не скрываю. Я не хожу к людям, которых я не уважаю, вот и все», — ответила представитель МИД.

В ответ Канделаки спросила, смотрела ли Захарова передачу Ксении Собчак.

«Я не могу это смотреть, это невозможно смотреть! Я пыталась, но не могу», — призналась дипломат.

Напомним, 10 февраля на Первом канале стартовало новое шоу «Док-ток», которое ведет Собчак. Первый выпуск был посвящен делу сестер Хачатурян, обвиняемых в умышленном убийстве собственного отца.

Пользователи Сети разгромили передачу, возмутившись старым форматом и топтанием на «протухших историях». Собчак отреагировала на критику и заявила, что в эфире происходила реконструкция событий, а резонансное дело сестер обсуждалось в качестве важной темы с точки зрения домашнего насилия.