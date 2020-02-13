Леонардо Ди Каприо на «Оскаре» проигнорировал Филиппа Киркорова

Москва, 13 февраля. Голливудский актер Леонардо Ди Каприо на ежегодной кинопремии «Оскар» не захотел фотографироваться с российским певцом Филиппом Киркоровым.

Исполнитель посетил церемонию вручения награды Американской академии кинематографических искусств и наук, которая прошла с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе. На ковровой дорожке Киркоров появился в сопровождении бизнесвумен Алисы Бартовой-Лобановой. Певец вел с места событий прямой эфир для подписчиков в Instagram.

Рядом с Киркоровым в кадре находились актеры Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. При этом первый активно позировал с российской знаменитостью, а Ди Каприо почти все время оставался в стороне. Он не проявил желания оказаться в кадре с Киркоровым.

Киркоров сумел сфотографироваться с актером Брэдом Питтом, который получил награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». На снимке Питт выглядит несколько уставшим, но счастливым — он только что получил статуэтку за свою роль в фильме «Однажды… в Голливуде».

По данным СМИ, Киркоров хотел сфотографироваться еще с Ди Каприо, но голливудский актер не согласился и исчез в толпе.

В воскресенье на 92-й церемонии вручения наград «Оскар» были объявлены победители премии по мнению Американской академии киноискусств. Хоакин Феникс победил в номинации «Лучший актер» («Джокер»), Рене Зеллвегер — в номинации «Лучшая актриса» («Джуди»), Брэд Питт — в номинации «Лучший актер второго плана» («Однажды в Голливуде»), а Лора Дерн — в номинации «Лучшая актриса второго плана» («Брачная история»). Приз в номинации «Лучший анимационный фильм» достался ленте «История игрушек — 4».