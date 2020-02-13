Партия Зеленского отказалась закреплять особый статус Донбасса в конституции

Киев, 13 февраля. В партии «Слуга народа» отказались закреплять в Конституции Украины особый статус Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил в четверг журналистам председатель пропрезидентской фракции Александр Корниенко.

«Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского — особый статус в конституцию не вписывать. И оба проекта закона были без какого-либо особого статуса», — заявил Корниенко.

Он напомнил, что украинский парламент пролонгировал действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» вплоть до 31 декабря нынешнего года. По его словам, власти ждут «внешнеполитического сигнала» от главы государства.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что выступает за бессрочный закон об особом статусе Донбасса. Российский лидер призвал киевские власти приступить к реализации Минских соглашений, невзирая на внутриполитические проблемы.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят шесть лет назад. Он действует не на постоянной основе и требует ежегодного продления Радой. В последний раз сроки действия закона были продлены в конце ушедшего года.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти объявили о старте военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но украинская сторона систематически нарушает минские договоренности.