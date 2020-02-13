Сирия, 13 февраля. Антикурдские митинги состоялись в южных районах Хасаки. Террористы ИГ1 организовали теракт в иракской провинции Дияла. Центр по примирению враждующих сторон сообщил о проведении гуманитарной акции в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по укрепрайонам боевиков в западной части Алеппо; пережили нападение неизвестных у города Даиль севернее Даръа.

Курдские вооруженные группировки: столкнулись с митингами населения в южных районах Хасаки.

«Исламское государство»1: организовало теракт в иракской провинции Дияла.

ВС Турции и протурецкие силы: распорядились о введении комендантского часа в Тель-Абьяде.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: сообщил о доставке гумпомощи в деревню Намер в Даръа.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) не перестает атаковать позиции исламистов вооруженной оппозиции в западных районах провинции. По информации военного источника в сети Twitter (markito0171), правительственные подразделения обстреливают опорные пункты «Хайят Тахрир аш-Шам» и других вооруженных группировок на подступах к городу Аль-Атариб. В то же время сирийские ВВС ведут атаку с воздуха. Точечные авиаудары ВВС САР пришлись по оборонительным сооружениям боевиков к югу от населенного пункта Кафр-Наха.

Напомним, САА развивает масштабное наступление на границах «Большого Идлиба». В результате последних столкновений в Алеппо силам САР удалось взять под свой контроль стратегическую магистраль М-5. В настоящий момент сирийские войска ведут работу по зачистке территории вокруг нее.

Провинция Даръа

Telegram-канал (NovostiDamask) сообщает о том, что в Даръа произошло еще одно нападение неизвестных радикалов. Атаке подвергся один из контрольно-пропускных пунктов Сирийской арабской армии (САА), размещенный недалеко от населенного пункта Даиль к северу от административного центра провинции. По предварительным данным, обошлось без жертв. Напомним, несколько часов назад также сообщалось о убийстве одного из сирийских солдат в районе Джиллена.

Тем временем российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о проведении гуманитарной акции в населенном пункте Намер. Среди нуждающихся жителей деревни были распределены 250 наборов с продовольствием общим весом почти в тонну.

Провинция Ракка

Стало известно о введении комендантского часа в городе Тель-Абьяд, который находится под контролем протурецких сил. Ограничение на передвижение будет действовать в период с семи часов вчера до шести часов утра. Местные активисты полагают, что поводом для принятия подобных мер стали опасения относительно возможных вылазок курдских боевиков. Напомним, Тель-Абьяд был занят союзниками Турции в ходе операции «Источник мира» в октябре прошлого года. Время от времени здесь все еще происходят взрывы СВУ, заложенных членами радикальных курдских бандгрупп перед отступлением.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что в зонах оккупации «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в южной части Хасаки вновь вспыхнули антикурдские демонстрации мирного населения. Известно, что протестные акции состоялись в населенных пунктах Аль-Харири, Аль-Хана аш-Шаркия и Ар-Рашидия. Сирийцы строили баррикады и поджигали шины в знак несогласия с оккупационной политикой курдских боевиков. В частности, демонстранты осудили коррупцию среди членов подконтрольной SDF самопровозглашенной администрации. В то же время состоялись митинги в городе Аш-Шаддади, жители которого потребовали от SDF освобождения незаконно задержанных гражданских лиц.

Ирак

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что в провинции Дияла произошел теракт, в организации которого обвиняются террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Боевики напали на группу мирных жителей и сотрудников сил безопасности в поселении Бахари Таза в округе Ханакын. В результате развернувшихся столкновений и взрыва, устроенного джихадистами, были убиты как минимум два человека, еще порядка десяти получили ранения. Напомним, власти Республики заявили о полном освобождении страны от ИГИЛ1 в конце 2017 года, однако в Ираке все еще фиксируются вылазки террористов, осуществляющих подпольную деятельность.

1 Организация запрещена на территории РФ.