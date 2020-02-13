Умер Алексей Ботян — советский разведчик, спаситель Кракова. События дня. ФАН-ТВ

Умер советский разведчик Алексей Ботян Печальные вести сегодня пришли из российской столицы. На 104-м году жизни в Москве скончался легендарный советский разведчик, ветеран Второй мировой войны Алексей Ботян. В его биографии много знаковых моментов. Один из главных связан, конечно, с польским городом Краков, где в годы войны работала разведгруппа под руководством Ботяна. Бойцы получили ценные сведения о том, что немецкие захватчики планируют стереть с лица земли исторический центр Кракова. Но в 1945-м разведчики обнаружили склад, где хранилась взрывчатки и устранили угрозу. Город и тысячи жизней были спасены. Кроме того, Ботян непосредственно участвовал в сражениях на фронте. За свои заслуги он удостоен орденов Красного Знамени и Отечественной войны I степени, звания Героя России, а также множества других наград. История разведчика стала прообразом книги и одноименного фильма «Майор Вихрь». Примечательно, что совсем недавно 10 февраля, Ботян отмечал свой 103-й день рождения.

Мишустин раскритиковал 9% ипотеку Ипотека в России по-прежнему остается слишком дорогой. Такую оценку доступности жилья дал премьер-министр страны Михаил Мишустин, говоря о кредитах со ставкой в 9%. Глава кабмина считает, что этот показатель должен опуститься хотя бы ниже 8%. Мишустин призвал вице-премьеров проанализировать, насколько реально упростить порядок рефинансирования ипотеки, выданной под более высокий процент. Напомним, что, по данным Центробанка, средняя ставка по России к началу 2020 года составила 9%. Ее постепенное снижение намечено в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По плану в 2021 году ставка должна опуститься до 8,5%, а в 2024-м — до 7,9%.

Эпидемия на лайнере в Японии разрастается Эпидемия на круизном лайнере Diamond Princess в Японии не сбавляет обороты. По данным Минздрава страны, коронавирусом заразились еще несколько десятков пассажиров — общее число больных достигло 247. Сейчас на борту остаются около 3 000 человек, а среди них 24 россиянина. Напомним, что судно уже больше недели стоит на якоре в Йокогаме, на Diamond Princess объявлен карантин. Стремительные темпы распространения эпидемии на корабле отражают происходящее сегодня в Китае: там, в провинции Хубэй, лишь за минувшие сутки выявили почти 15 000 новых заболевших. До этого дневной прирост составлял порядка 2 000 человек, однако врачи начали применять новый, более точный метод диагностики. Впрочем, в других китайских регионах такой резкий всплеск пока не наблюдается.