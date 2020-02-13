Россияне с воодушевлением поддержали захваченных в Ливии социологов

Москва, 13 февраля. Жители России с воодушевлением присоединились к всероссийской акции в поддержку удерживаемых в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. О ходе акции рассказал ее инициатор, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

В своем Telegram-канале политолог отметил «единодушную реакцию» россиян, откликнувшихся на призыв присоединиться к мероприятию.

«Акция захватила действительно всю страну. В Организационный комитет поступают звонки из разных городов, многие хотят принять участие», — написал Малькевич.

По его словам, свою поддержку высказывают «люди самого разного социального статуса».

«Это и депутаты, и известные медийные люди, журналисты, блогеры, правозащитники, общественники, обычные граждане из разных уголков нашей страны. Мы приятно поражены!» — поделился общественник.

Он также сообщил, что в одиночных пикетах в поддержку похищенных россиян принимают участие депутат Госдумы Сергей Вострецов и коллега ученых, социолог Александр Прокофьев, который год назад также работал в Ливии.

«Для участия в акции уже записались известные деятели культуры. По сути, до понедельника включительно у нас уже все расписано», — рассказал Малькевич.

Напомним, российские граждане Максим Шугалей и Самер Суэйфан, проводившие социсследования в Ливии, были похищены в мае 2019. Ученые содержатся в тюрьме под Триполи без предъявления какого-либо обвинения.

В открытом письме, опубликованном в газете The Washington Post, ФЗНЦ призвал генсека ООН Антониу Гуттериша и его спецпредставителя по Ливии Гасана Саламе повлиять на главу правительства в Триполи Файеза Сарраджа, чтобы удерживаемые россияне были освобождены.