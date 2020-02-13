В Госдуме заявили о возможном снижении ставки по ипотеке до 6% в 2020 году

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости изучить ситуацию с ипотекой и найти возможности для ее снижения. Депутат Госдумы Сергей Пахомов заявил о возможном снижении ставки по ипотеке до 6 процентов уже в этом году.

Во время заседания правительства Мишустин назвал ипотеку комплексным продуктом, который зависит от стоимости земли, затрат на строительство, а также от процентной ставки.

«Нужно создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства, значительно повышать эффективность использования земли, обеспечивать своевременную инженерную подготовку территории, следует также активнее использовать пустующие земельные участки, в том числе из федеральной собственности, для жилищного строительства», — заявил российский премьер.

Он выразил мнение, что если добиться снижения стоимости самого строительства, «активнее использовать современные технологии и упрощать доступ компаний на строительный рынок», то и ипотека будет дешеветь. При этом Мишустин поручил членам правительства изучить ситуацию по ипотеке в России.

«Я просил бы (первого вице-премьера, — Прим. ФАН) Андрея Белоусова и (вице-премьера, — Прим. ФАН) Марата Хуснуллина проанализировать совместно с Банком России ситуацию и представить соответствующие предложения, а также обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент», — заявил он на заседании правительства.

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов обратил внимание, что Михаил Мишустин не просто так поднял этот вопрос. По его словам, обсуждение ставок по ипотеке имело место год назад в Госдуме.

«Тогда с отчетом выступали Виталий Мутко (экс-вице-премьер РФ, — Прим. ФАН) и Владимир Якушев (министр строительства РФ, — Прим. ФАН). В моем выступлении очень четко звучало то, что необходимо поручение президента о снижении ставки по ипотеке ниже 8 процентов выполнять, так как на тот момент и на сегодняшний день оно не выполнено, — рассказал Пахомов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Все это время мы вместе с Минстроем этот вопрос обсуждали. Поэтому премьер-министр говорил это, опираясь на ту работу, которую мы вместе проводили».

В настоящее время понижение ставки по ипотеке до 8 процентов не предел, считает парламентарий. Однако он подчеркивает, что о резком снижение в ближайшие два месяца говорить не приходиться.

«Но в целом в этом году возможно понижение до 6 процентов теми инструментами, которые сейчас есть. При этом необходимо сохранить банки, и чтобы строительная отрасль росла и работала. Мы понимаем, что банковская система должна жить. Я считаю, что было бы правильно стремиться к цифре 6 процентов. Наверно, можно найти внутренние резервы для этого. А то, что ниже 8 процентов можно и нужно в кратчайшие сроки опустить ставку, приняв соответствующее решение, кажется реальным. Тем более правительство и партия «Единая Россия» к этому готовы. Все это реально, а не пустые слова», — сообщил депутат.

Ранее сообщалось, что российский банк ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, кредит на готовое и строящееся жилье доступен по ставке от 7,9 процентов годовых. Отмечается, что минимальная ставка будет распространяться на всю линейку ипотечных программ.

Также коллекторское агентство «Долговой Консультант» рассказало о снижении объема просроченной задолженности по ипотеке в России на 0,4 процента, до 72,6 млрд рублей.