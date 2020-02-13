В России разработали методические рекомендации по профилактике коронавируса

Москва, 13 февраля. Роспотребнадзор совместно с Минпросвещения разработал методические рекомендации по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

«В целях усиления мероприятий по информированию населения о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции с министерством просвещения РФ разработаны и утверждены совместные методические рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в детских общеобразовательных организациях», — следует из сообщения организации.

По инициативе ведомства в большинстве вузов страны продлены каникулы студентам из КНР до 1 марта текущего года, добавили в Роспотребнадзоре.

Власти КНР в конце прошлого года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке новой неизвестной инфекции, очаг которой был зафиксирован в городе Ухань провинции Хубэй. В настоящее время в китайской провинции зарегистрировано 1311 смертей от инфекции, сообщает Infox.ru. Суммарное число зараженных по всему миру превысило 60 тысяч. Помимо Китая, случаи коронавируса наблюдаются в 24 государствах.