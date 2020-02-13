Безпалько уличил обслуживающих интересы США Facebook и Twitter в работе вне закона РФ

Москва, 13 февраля. Суд по административным делам социальных сетей Facebook и Twitter покажет зарубежным резидентам, что они должны уважать законы Российской Федерации. Об этом заявил эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

В беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня» Безпалько отметил, что американские компании не уважают Россию и ее законы. Об этом свидетельствует достаточно длинная судебная история. В четверг начинается рассмотрение дела в отношении Facebook и Twitter, которые в указанные сроки не предоставили данные о локализации информационных баз. Получается, что администрация американских социальных сетей не выполняет требования закона, который был принят в России в 2015 году. Он гласит, что сайт, на котором пользователь РФ оставляет личную информацию, должен хранить ее на серверах внутри страны.

Роскомнадзор ранее выступил с требованиями по отношению к Facebook и Twitter, чтобы компании перенесли данные российских граждан в РФ. Однако выполнено оно не было. Глава Facebook Марк Цукерберг позже заявил, что компания не будет хранить данные людей «в странах, где нарушаются права человека».

Богдан Безпалько назвал Facebook и Twitter враждебными площадками, на который проводится «политика цензурирования контента и комментариев, исходя из собственных целей и задач».

«А эти задачи очень часто не совпадают с целями и задачами Российской Федерации – интересами государства и его населения. Когда в США выходит закон, регулирующий политику в Интернете, у руководства Facebook и Twitter даже мысли не возникает, чтобы ему не подчиниться», — пояснил собеседник издания, отметив, что соцсети действуют в интересах других государств и, следовательно, работают вне закона РФ.

По словам эксперта, у многих иностранных сервисов нет представительств в России, поэтому взыскать с них штрафы будет тяжело. С точки зрения Богдана Безпалько, Россия в сложившейся ситуации должна придерживаться своей принципиальной позиции, то есть «судебные решения обязаны появиться и предварять неотвратимые наказания».

«Это станет прецедентом для всех без исключения Интернет-сервисов, которые хотят работать в Рунете. Крайней мерой могут стать и блокировки. Мы помним, как в бытность президентом Украины Петр Порошенко директивно запретил российские соцсети в этой стране. Этим он освободил многомиллионный рынок как раз для американских платформ», — заметил эксперт, подчеркнув, что в таком случае «часть пользователей уйдет в нашу «ВКонтакте», что снизит влияние американского сервиса».

Многие эксперты, политологи и социологи уличили американские соцсети Facebook и Twitter в работе в интересах Госдепа США. Так, юрист Виталий Серуканов призвал россиян отказаться от подконтрольного Госдепу США Facebook. По его словам, «американские соцсети даже не ссылаются на соответствующие правовые акты, а просто блокируют аккаунты, выполняя политическую волю Госдепа». Как заметил эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов, Facebook продолжит собирать информацию для спецслужб США.