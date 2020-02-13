Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Политика
  /  Обновлено: 

Жириновский в белых перчатках запретил депутатам жать друг другу руки

30
0 Оставить комментарий

Жириновский в белых перчатках запретил депутатам жать друг другу руки

Москва, 13 февраля. Владимир Жириновский заказал себе и депутатам фракции ЛДПР белые перчатки для защиты от микробов. Об этом он заявил, выступая на заседании Госдумы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Проверили теплоход, с которого не выпускают пассажиров, стоит в порту Иокогама, больше всего микробов — на поручнях», — начал свое выступление Жириновский, демонстрируя приобретение.

Парламентарий обратил внимание, что на одном из международных мероприятий в Европе делегатам не так давно предложили воздержаться от рукопожатий, в то время как в ЛДПР «ввели это 20 лет назад».

«Я всем рекомендую: никаких рукопожатий. Чем перчатки вас сохранят? Ученые уже подсчитали: более 30 тысяч микробов на наших руках. 30 тысяч! (...) Они постепенно проникают в организм, ослабляют его», — объяснил Жириновский.

По словам депутата, сегодня «страшная экология», и «уж руки-то не жать можно».

«Я запрещаю кому-либо мне протягивать руку. Президент сам протягивает, я ему пожму. Вячеслав Викторович. Остальным всем запрещаю», — поделился депутат.

«Посмотрите, белые перчатки уже надели депутаты фракции ЛДПР (). Все 40 будут в белых перчатках. Я заказал телесного цвета — так нет, в продаже нет», — уточнил Жириновский.

Он также рассказал, что сегодня же попросит протереть все поручни в здании Государственной думы.

«Здесь протрем (в зале заседаний. — Прим. ФАН). Уборщиц попрошу брать пробу грязи на ваших столах отдельно, чтобы было четыре пробы. Мы увидим, в какой фракции больше микробов», — заявил Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, у его фракции «наиболее чистые столы».

«Никто не здоровается, и в ближайшие дни все наденут перчатки», — заключил Жириновский.

Жириновский в белых перчатках запретил депутатам жать друг другу руки

Напомним, 10 февраля японские врачи выявили случаи заражения коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess. По сообщениям МИД Японии, среди пассажиров лайнера 24 россиянина. У них коронавирус не выявлен. Сейчас судно находится рядом с портовым городом Иокогама на карантине. Планируется, что он закончится 19 февраля. 

В четверг, 13 февраля, стало известно, что число зараженных коронавирусом в Китае за сутки выросло на 15 тысяч. В мире коронавирусом заражены 48206 человек. 3441 выписан из больниц. На лечении находятся 33 693 человека, 5647 — в критическом состоянии.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, от вируса погибло более тысячи человек. Китайские власти присвоили новому типу коронавируса временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения также дала название вируса — COVID-19.

Новости партнеров

Новости партнеров