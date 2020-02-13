Жириновский в белых перчатках запретил депутатам жать друг другу руки

Москва, 13 февраля. Владимир Жириновский заказал себе и депутатам фракции ЛДПР белые перчатки для защиты от микробов. Об этом он заявил, выступая на заседании Госдумы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Проверили теплоход, с которого не выпускают пассажиров, стоит в порту Иокогама, больше всего микробов — на поручнях», — начал свое выступление Жириновский, демонстрируя приобретение.

Парламентарий обратил внимание, что на одном из международных мероприятий в Европе делегатам не так давно предложили воздержаться от рукопожатий, в то время как в ЛДПР «ввели это 20 лет назад».

«Я всем рекомендую: никаких рукопожатий. Чем перчатки вас сохранят? Ученые уже подсчитали: более 30 тысяч микробов на наших руках. 30 тысяч! (...) Они постепенно проникают в организм, ослабляют его», — объяснил Жириновский.

По словам депутата, сегодня «страшная экология», и «уж руки-то не жать можно».

«Я запрещаю кому-либо мне протягивать руку. Президент сам протягивает, я ему пожму. Вячеслав Викторович. Остальным всем запрещаю», — поделился депутат.

«Посмотрите, белые перчатки уже надели депутаты фракции ЛДПР (). Все 40 будут в белых перчатках. Я заказал телесного цвета — так нет, в продаже нет», — уточнил Жириновский.

Он также рассказал, что сегодня же попросит протереть все поручни в здании Государственной думы.

«Здесь протрем (в зале заседаний. — Прим. ФАН). Уборщиц попрошу брать пробу грязи на ваших столах отдельно, чтобы было четыре пробы. Мы увидим, в какой фракции больше микробов», — заявил Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, у его фракции «наиболее чистые столы».

«Никто не здоровается, и в ближайшие дни все наденут перчатки», — заключил Жириновский.

Напомним, 10 февраля японские врачи выявили случаи заражения коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess. По сообщениям МИД Японии, среди пассажиров лайнера 24 россиянина. У них коронавирус не выявлен. Сейчас судно находится рядом с портовым городом Иокогама на карантине. Планируется, что он закончится 19 февраля.

В четверг, 13 февраля, стало известно, что число зараженных коронавирусом в Китае за сутки выросло на 15 тысяч. В мире коронавирусом заражены 48206 человек. 3441 выписан из больниц. На лечении находятся 33 693 человека, 5647 — в критическом состоянии.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, от вируса погибло более тысячи человек. Китайские власти присвоили новому типу коронавируса временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения также дала название вируса — COVID-19.