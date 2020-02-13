Первый муж Началовой проиграл суд из-за статьи с обвинениями в изменах

Москва, 13 февраля. Бывший супруг певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской проиграл иск к изданию Starhit о защите чести и достоинства, сообщили в Мосгорсуде.

Первый супруг покойной исполнительницы обратился в суд из-за статьи издания с заголовком «Подруга Началовой: «В отсутствие Юли Дима Ланской приводил девчонок к ней в квартиру», опубликованной в мае прошлого года. В материале продюсер и подруга Началовой Олеся Сазыкина утверждает, что музыкант изменял певице.

В иске бывший участник коллектива «Премьер-министр» попросил суд признать ряд фрагментов статьи не соответствующими действительности и порочащими его честь. Ланской, в частности, недоволен обвинениями, что он якобы критиковал бывшую супругу за лишний вес и изменял ей с другими женщинами, пишет агентство городских новостей «Москва».

Юлия Началова состояла в браке с Дмитрием Ланским с 2001 по 2004 год. Через два года певицы связала себя узами брака с футболистом Евгением Алдониным, но и этот союз оказался недолгим — через пять лет пара объявила о расставании, указал НСН.

В марте прошлого года звезда попала в тяжелом состоянии в больницу. Началова скончалась из-за сепсиса на 39-м году жизни. Знаменитую артистку похоронили на Троекуровском кладбище, напомнила «Газета.ру». На церемонии прощания присутствовали родные и близкие, коллеги и поклонники звезды.