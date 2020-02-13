Песков назвал первоочередной борьбу властей Сирии с терроризмом

Москва, 13 февраля. В ситуации, сложившейся в Сирии, первоочередной является борьба властей Сирийской Арабской Республики (САР) с терроризмом в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Пока мы не можем говорить о непосредственном вмешательстве США в данный конфликт. В любом случае, здесь речь идет не о конфликте, а о выполнении сочинских договоренностей и о тех обязательствах, которые стороны на себя взяли в соответствии с этим документом. А также, в первую очередь, здесь речь идет о борьбе с терроризмом, которую ведут САР на территории своей страны», — сказал Песков, комментируя приезд спецпредставителя Госдепартамента США по Сирии Джеймса Джеффри в Анкару и возможные переговоры по сирийскому Идлибу президентов Турции и Соединенных Штатов Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.

Напомним, в сирийской провинции Идлиб находится зона деэскалации боевиков. 3 февраля турецкие солдаты начали движение на данном участке, не сообщив об этом другим сторонам. В результате сирийские военные приняли их за террористов и открыли огонь. Похожий инцидент произошел в Идлибе и 10 февраля, тогда погибли пять солдат из Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийскую армию ждет «возмездие» за смерть турецких военнослужащих. При этом в МИД РФ подчеркнули, что Анкара не выполнила свои обязательства в рамках сочинских договоренностей. Российское внешнеполитическое ведомство возложило на Турцию ответственность за эскалацию ситуации в Идлибе.