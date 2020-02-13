Приговор по делу «Сети» (организация запрещена на территории РФ) — организации, члены которой готовили серию террористических актов во время чемпионата мира по футболу и выборов президента России в 2018 году — взбудоражил антигосударственно настроенную «общественность». С открытым письмом на портале scientific.ru с требованиями отпустить преступников выступил ряд «ученых», забывших о своем долге перед обществом и принявшихся усиленно отрабатывать заграничные гранты. Ранее успели отличиться члены партии «Яблоко»: в частности, депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский организовывал кампании по сбору денег на адвокатов для несостоявшихся «революционеров». Ради хайпа оппозиционеры готовы на все — даже на оправдание терроризма, заявил в интервью Федеральному агентству новостей координатор движения «Донбасс за Евразийский Союз» Антон Бредихин.

Противники государственной власти вполне могут использовать дело «Сети» в качестве повода для повторения фокуса, который им удалось провернуть летом 2019 года, а именно — организации массовых беспорядков. И здесь, по мнению политолога, очень важно в качестве превентивной меры усилить ответственность за их организацию — в ход должны пойти реальные уголовные сроки.

«Мы прекрасно понимаем, что изменения в конституцию, которые сейчас рассматриваются на высшем уровне, вызовут негодование у части оппозиционных политиков. Следовательно, вполне можно спрогнозировать, что до дня народного голосования, которое состоится в апреле, ими будет проведена попытка организации ряда «мини-майданов» — и в качестве мобилизующего фактора будет выбран якобы несправедливый приговор по делу «Сети», — уверен собеседник ФАН.

По его словам, первых антиправительственных выступлений можно ждать уже через 1,5 месяца. В этой связи государству необходимо срочно принимать превентивные меры.

«Нужно рассмотреть вопрос о добавлении новых пунктов уголовной ответственности за организацию и проведение массовых беспорядков, — убежден эксперт. — Об ответственности административной говорить глупо — она слишком нерентабельна по отношению к тем, кто пытается свергнуть власть в России. Так что вполне можно рассмотреть более высокие уровни сроков заключения за попытки антиконституционного переворота и проведение антигосударственных митингов».

При этом, считает Бредихин, закон должен особенно сильно карать именно организаторов данных акций — обманутые политическими проходимцами люди не должны страдать от своей глупости.

«Политика власти по отношению к антигосударственным организациям должна иметь максимально жесткий характер, — уверен политолог. — Мы видим, что на недавних митингах столкновения с полицией провоцировали как раз те самые люди, которые делали это еще на Болотной площади в 2011 году. Их следовало уже тогда изолировать от общества».

По мнению эксперта, то, что в защиту «мамкиных революционеров», как иронично называют пользователи интернета фигурантов дела «Сети», выступила именно партия «Яблоко», явно говорит о полной деградации последней.

«Как политический актор «Яблоко» уже давно умерло в России. И сейчас, в преддверии парламентских выборов, ей срочно нужно возродиться — как птице феникс. Необходимы хайп, месседжи, информационные поводы. Соответственно, осуждение организации, которая преследовала цели по свержению власти, может быть использовано для формирования нового мейнстрима для оппозиции в целом. Мы станем свидетелями формирования из этих террористов образа условной «Жанны Д’Арк», выступив защитником которой, «Яблоко» пытается объединить вокруг себя другие антигосударственные элементы», — заявил собеседник ФАН.

Бредихин прошелся по инициированной Вишневским кампании по сбору средств для террористов. Политолог считает, что таким образом «яблочник» хотел заработать себе на избирательную кампанию.