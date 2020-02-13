Закон о бесплатной раздаче продуктов до конца года будет рассмотрен в Госдуме

По данным Росстата, 18,6 миллиона человек находятся за чертой бедности. Получение бесплатных продуктов питания позволит значительно улучшить их положение, уверены авторы законопроекта. Благодаря внесенным правкам производители и магазины смогут передавать остатки нераспроданных товаров на благотворительность без выплаты налогов и заниматься фудшерингом свободно. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с одним из авторов законопроекта, членом комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергеем Вострецовым.

«Я благодарю наших ветеранов. Год назад, когда мы праздновали в Петербурге прорыв блокады, ко мне обратились наши ветераны за чаепитием и сказали, что больно смотреть по телевизору, как огромное количество продовольствия выкидывают на помойки. Потом эти продукты гниют. Пора уже навести порядок на деньги, выделяемые на рекультивацию. Наши ветераны, фронтовики, несмотря на то, что 75 лет прошло, до сих пор остаются в строю, они маяки совести, которые направляют нас. Сегодня их инициатива уже легла в конкретные законопроекты», — вспоминает он.

Законопроект, который инициировали Сергей Вострецов и первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, освободит от налога на прибыль и возвратного НДС на объем продуктов (кроме алкоголя) ретейлеров и производителей, реализующих через себя или благотворительные организации продукцию, которую продать в сроки не могут.

«Вы, например, директор магазина. Если вы захотите отдать на благотворительность йогурт, который стоит 25 рублей, то вам нужно заплатить еще 12 рублей. 40% в виде налогов вы обязаны заплатить государству. Ну, кто же на это пойдет?» — возмутился депутат.

Документ, предусматривающий необходимые поправки в Налоговый кодекс, был внесен в правительство 27 января 2020 года. По словам депутата, часть министерств поддерживают инициативу. Если от какого-то из ведомств будет получен отрицательный отзыв, законотворцы будут настаивать на создании совместной рабочей группы, потому что проблему бедности, решать которую необходимо, уже невозможно откладывать.

«У нас 18 миллионов человек находятся за чертой бедности. А мы, получается, 17 миллионов тонн ежегодно выкидываем. Треть продуктов выкидывается на свалки. Это говорит о том, что, какая бы богатая страна ни была, если разгильдяйски будем относиться к этому, то никогда не сможем встать на уровень с европейскими государствами. Они уже давно по этому пути идут, более внимательно относятся к этому вопросу. Они смогли сделать, и мы сможем сделать. Президент поставил задачу, мы как депутатский корпус ее отработали. Теперь задача правительства — принять данный закон и уже подзаконными актами определить раздачу еды на благотворительность», — рассказал Сергей Вострецов.

Авторы законопроекта понимают, что раздать всю нереализованную еду не получится. Вострецов считает, что необходим строгий контроль за утилизацией продуктов. На сегодняшний день для утилизации пищевой продукции требуется потратить порядка 15% от ее себестоимости. Депутат уверен, что второй законопроект, регламентирующий контроль за утилизацией продуктов, решит не менее важную экологическую проблему, а именно раздельный сбор мусора. Свои предложения также внесли и ретейлеры.

«В советское время при каждом продовольственном магазине были пункты приема тары. Например, сейчас, после принятия второго законопроекта, пришла бабушка в магазин, взяла с собой коробку из-под яиц, пластик, стекло. В разные пункты сбора она это не понесет. Но вот, если при магазине будет пункт приема, граждане с удовольствием будут мусор раздельно собирать. Ретейл и производители будут также в этом заинтересованы. Чем больше тары они приобретут, тем меньше у них будут убытки», — уверен собеседник ФАН.

Депутат отмечает, что касается законопроект только годных по срокам продуктов, не обязательно подходящих к временной границе потребления. Есть большая часть продукции, которую можно раздавать за 1-2 месяца, такие как крупы, макароны, тушенка. Они хранятся годами. И если не получается их реализовать, можно заранее передавать продукты на благотворительность. Контролировать передачу, по замыслу авторов, будут правительственные организации.

«Сегодня это и так из-под полы делается, в ущерб себе. Мы должны сделать так, чтобы это было выгодно для всех. Сейчас в лучшем случае отдают испорченное. Мы предлагаем тратить деньги на утилизацию. Либо не тратьте ничего, когда продукция еще годная. А не так, что за три дня товар испортится, сделали скидку в 30% и вот — показали свою социальную ответственность», — резюмировал депутат.

По планам создателей, законопроекты должны пройти первые чтения до конца весенней сессии Госдумы в этом году.