Посольстве РФ назвало дату окончания эвакуации россиян с лайнера Westerdam

Москва, 13 февраля. Находящихся на борту круизного лайнера Westerdam россиян отправят на родину до 15 февраля, об этом сообщили в посольстве РФ в Пномпене.

«Сотрудники посольства связались с российскими гражданами на борту судна Westerdam. Компания-оператор круиза планирует их отправить на родину до 15 февраля», ― сообщили в посольстве в комментарии ТАСС.

В четверг лайнер прибыл в камбоджийский порт Сиануквиль. В дипмиссии отметили, что жалоб от россиян не поступало. Посольство РФ готово оказать им необходимую поддержку и помощь.

На борту лайнера Westerdam находятся восемь россиян: семь туристов и один член экипажа. Большинство туристов на судне ― граждане США (651) и Канады (271), также среди путешествующих немцы, англичане, нидерландцы и другие. С паспортом КНР на лайнере путешествует один человек, 29 человек ― жители Гонконга. Всего на борту лайнера находятся 1455 пассажиров и 802 члена экипажа.

Westerdam вышел из Гонконга 1 февраля и должен был зайти в японские порты. Однако японская сторона запретила заход, опасаясь того, что на борту могут находиться люди коронавирусом. Вслед за Японией заход в свои порты запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд. В четверг лайнер совершил заход в Камбоджу с разрешения властей.

«Сейчас все отнесли паспорта на камбоджийскую визу, нам сказали ждать дальнейших указаний, когда разрешат спуститься. До 15 февраля нас всех обещали отправить домой», ― рассказала российская пассажирка.

Еще один круизный лайнер Diamond Princess стоит на карантине у порта Йокогама в Японии из-за коронавируса. Общее число инфицированных на борту достигло 219 человек. Всего на борту находятся около 3,6 тысячи пассажиров из 50 государств, в том числе из Российской Федерации.