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Песков заявил, что пик русофобии на Украине пришелся на период руководства Порошенко

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Песков заявил, что пик русофобии на Украине пришелся на период руководства Порошенко

Москва, 13 февраля. Русофобия на Украине достигла пика во время президентства Петра Порошенко. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пик русофобской политик приходился на время президента Порошенко», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналиста.

Он также добавил, что президент России Владимир Путин относится с уважением к украинскому народу, несмотря на отсутствие взаимности.

«Президент Путин всегда относился с уважением к украинскому народу, он неоднократно об этом говорил. Взаимности от предыдущих глав государств не слышали», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее член Совета Федерации член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление замглавы МИД Украины Василия Боднара о «краже украинской истории». Сенатор назвал высказывание украинского дипломата проявлением «невежественной русофобии». 

Парламентарий также выразил сожаление по поводу явно неадекватной фразы киевского чиновника о неком историческом государстве «Украина-Русь», которого в действительности никогда не существовало, и попытки исказить итоги Второй мировой войны, передавало Федеральное агентство новостей.

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Источник: ФАН
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