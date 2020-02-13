Коронавирус может жить на предметах до девяти дней

Москва, 13 февраля. Коронавирус COVID-19 может оставаться активным на поверхности предметов в течение недели или даже больше, заявили ученые в Германии.

Как уточнили исследователи, если коронавирус похож на другие вирусы семейства, он может жить на поверхности предметов, на которые попал, до девяти дней.

Как пишет издание Journal of Hospital Infection, немецкие ученые обобщили в своем исследовании всю доступную информацию о стойкости человеческих и ветеринарных коронавирусов на поверхностях предметов. Они оценили информацию о том, как вирусы умирают от дезинфекции в общественных местах и медицинских учреждениях. Анализ 22 научных работ показал, что коронавирусы человека при комнатной температуре могут сохраняться на таких поверхностях, как металл, стекло или пластик до девяти дней.

Это касается таких вирусов как коронавирус атипичной пневмонии (SARS), коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS) или эндемические коронавирусы человека (HCoV). При этом, для сравнения: вирус кори может жить на загрязненных предметах всего два часа.

В борьбе с коронавирусами эффективна обработка поверхностей растворами этанола, перекиси водорода или гипохлорита натрия.

В четверг стало известно, что число зараженных коронавирусом в Китае за сутки выросло на 15 тысяч. В мире коронавирусом заражены 48206 человек. 3441 выписан из больниц. На лечении находятся 33 693 человека, 5647 — в критическом состоянии.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, от вируса погибло более тысячи человек. Китайские власти присвоили новому типу коронавируса временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения также дала название вируса — COVID-19.