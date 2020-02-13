Путин хорошо знал легендарного разведчика Ботяна и восхищался его подвигами

Москва, 13 февраля. Президент РФ Владимир Путин хорошо знал легендарного разведчика Алексея Ботяна, восхищался подвигами этого человека. Об этом заявил журналистам на брифинге в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Президент хорошо знал, восхищался подвигами этого человека, его смелостью, патриотизмом и мужеством, всем его путем», — отметил Песков.

Он указал на то, что буквально на днях готовилась поздравительная телеграмма по случаю дня рождения разведчика.

«К сожалению, сейчас речь идет о телеграмме соболезнования», — добавил пресс-секретарь.

В понедельник, 10 февраля, легендарному разведчику Ботяну исполнилось 103 года.