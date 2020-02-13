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Ученые открыли новый антибиотик с уникальным свойством блокировки серьезных инфекций

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Ученые открыли новый антибиотик с уникальным свойством блокировки серьезных инфекций

Москва, 13 февраля. Ученые открыли новую группу антибиотиков, способную эффективно бороться с самыми устойчивыми бактериями. Корбомицин и комплестатин успешно блокируют функцию бактериальной клеточной стенки. Результаты исследования опубликовал журнал Nature.

Отмечается, что новые антибиотики относятся к семейству гликопептидов, которые производятся почвенными бактериями.

Лабораторные исследования проводились на грызунах. В результате удалось выяснить, что новые препараты могут блокировать инфекции, вызванные лекарственно-устойчивым золотистым стафилококком, который является возбудителем большинства серьезных заболеваний, передает Planet Today.

«Бактерии имеют стенку вокруг внешней стороны своих клеток, которая придает им форму и является источником силы», — пояснил кандидат в области биохимии и биомедицинских наук Бет Калп.

Главной особенностью новых антибиотиков является то, что они предотвращают разрушение стенок бактерий. Это играет ключевую роль в процессе деления клеток. Им необходим рост для деления и расширения, если уничтожить стенки, то клетка окажется заблокированной, поясняют исследователи.

«Мы нашли один совершенно новый антибиотик в этом исследовании, но с тех пор мы нашли несколько других в той же семье, которые имеют тот же самый новый механизм», — пояснил ученый из Университета Монреаля Ив Брюн.

Ученые точно определили, что новые антибиотики могут успешно воздействовать на бактериальные стенки. Это позволяет исследователям работать над поиском дополнительных видов антибиотиков. 

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