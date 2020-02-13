Кремль ознакомился с предложением Жириновского о голосовании по конституции 27 апреля

Москва, 13 февраля. Кремль ознакомился с предложением лидера ЛДПР Владимира Жириновского провести голосование по поправкам в российскую конституцию 27 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Ознакомились», — сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в администрации президента с инициативой Жириновского.

По словам пресс-секретаря главы российского государства, итогового решения нет, продолжается обсуждение на этот счет.

На днях Жириновский выступил с предложением провести голосование по вопросу поправки в Конституцию России в последний понедельник апреля. По его мнению, делать общероссийское голосование 22 апреля — ошибка.

Российский лидер Владимир Путин ранее внес в Государственную думу законопроект о поправке в основной закон страны, нижняя палата парламента поддержала его в первом чтении. Документ, в частности, предусматривает расширение полномочий парламента, Конституционного суда России, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других государствах.

Накануне председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что к законопроекту об изменении российской конституции поступило 193 поправки.