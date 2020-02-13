Песков назвал опережающим вопрос о регламенте голосования по поправкам к Конституции РФ

Москва, 13 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться выступления секретаря Общественной палаты РФ Лидии Михеевой и обмена мнениями касательно голосования по поправкам к конституции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Совершенно вопрос, опережающий события. По голосованию речь пойдет в выступлении Михеевой — секретаря Общественной палаты. Потом будет обмен мнениями. Давайте дождемся сегодняшнего дня или продолжения дискуссии», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, нужна ли агитация, чтобы россияне пришли на голосование.

Напомним, поправки к конституции анонсировал президент РФ Владимир Путин 15 января во время обращения к Федеральному собранию. Глава государства предложил провести голосование граждан, чтобы узнать мнение россиян о предлагаемых изменениях.

Для подготовки поправок по указу президента была создана рабочая группа. 13 января состоится встреча Путина с членами этой группы. По словам Пескова, заседание пройдет в формате свободного обмена мнениями. Во встрече примут участие представители органов законодательной и исполнительной власти, науки, искусства, а также видные общественные деятели.

Как напоминает НСН, членами рабочей группы по поправкам к конституции стали более 70 человек, в том числе гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, депутаты Валентина Терешкова и Ирина Роднина, сенаторы Алексей Пушков и Андрей Клишас, писатель Захар Прилепин, а также кардиохирург Лео Бокерия.