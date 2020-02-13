В России упростят процедуру личного банкротства

Москва, 13 февраля. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым вводится внесудебный порядок признания граждан банкротами. Автор инициативы — глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Этим законопроектом мы вводим новый механизм, когда человек, не имеющий возможности полностью выплатить долг в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, сможет обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке», — рассказал журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Услуги арбитражного управляющего — гонорар за работу и все расходы по делу — будут полностью оплачены из фонда поддержки внесудебного банкротства граждан. Для самого должника они будут бесплатными, обратил внимание депутат.

По словам Володина, сейчас воспользоваться процедурой личного банкротства можно только в случае, если долг превышает 500 тысяч рублей.

«Кроме того, услуги арбитражного управляющего стоят денег. Речь идет минимум о 25 тысячах, а то и больше, которых у человека, оказавшегося из-за жизненных трудностей в долгах, просто нет», — отметил он.

Фактически гражданам, не имеющим источников дохода и достаточного имущества, предоставляются «долговые каникулы», указал Володин.

«На один год будет приостановлено действие большинства исполнительных документов к должнику, прекращено начисление неустоек, штрафов, пеней, процентов по всем долгам. За этот годичный период арбитражный управляющий может помочь добросовестному должнику выбраться из финансовой ямы без потери остатков имущества и полного поражения в кредитных правах», — заключил спикер Госдумы.

В беседе с ФАН принятие проекта в первом чтении прокомментировал депутат Сергей Вострецов.

«Это важная инициатива, которая касается неимущих граждан, ведь речь идет о суммах до 500 тысяч рублей. Эти люди смогут снять с себя долговое бремя, минуя судебные решения», — сказал Вострецов.

Парламентарий выразил надежду, что соответствующий закон будет принят в ближайшее время.