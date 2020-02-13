Путин обсудит подготовку поправок в Конституцию РФ

Москва, 13 февраля. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с членами группы по подготовке поправок в Конституцию России. Об этом заявил журналистам на брифинге в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Пескова, сегодня российский лидер работает в Ново-Огарево.

«Встретится с членами группы по подготовке поправок в конституцию. Встреча будет обширная. Выступят Клишас, Хабриева, Михеева. Также будет свободный обмен мнениями. Это центральное мероприятие дня. При необходимости мы проинформируем касательно других встреч», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, он добавил, что сегодня на президентском сайте будет опубликована заключительная часть фото- и видеоматериалов.

«Речь пойдет о 2015–2019 годах. Тоже есть много интересного», — резюмировал он.

Напомним, российский лидер в середине прошлого месяца обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором инициировал ряд социальных и административных реформ, которые требуют внесения поправок в конституцию. Для обсуждения и подготовки корректировок была сформирована специальная рабочая группа. Ожидается, что подготовленные ею инициативы и предложения сначала будут вынесены на ратификацию в парламент, а затем — на всероссийское голосование. Затем, как предполагается, поправки подпишет президент. Законодательный проект был единогласно принят Госдумой в первом чтении 23 января 2020 года.

Как отмечает НСН, в рабочую группу входят свыше 70 общественных деятелей, сенаторов и парламентариев. К примеру, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, сенаторы Алексей Пушков и Андрей Клишас, известный доктор Лео Бокерия и многие другие.