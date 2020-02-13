Обвиняемые устроили погром в московском изоляторе

Москва, 13 февраля. Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания (ИВС) на юго-западе Москвы, сообщила пресс-службы столичного главка МВД.

Как указали в ведомстве, задержанные выражались нецензурными словам, оскорбляли стражей порядка, вели себя агрессивно и повредили внутрикамерное имущество. При этом на требование правоохранителей успокоиться мужчины не реагировали.

«На законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия граждане не реагировали. В результате действия злоумышленников были пресечены полицейскими», — приводит РИА Новости сообщение московского главка МВД.

За медицинской помощью никто из участников инцидента не обращался, сообщила «Вечерняя Москва».

По данным прессы, в камере ИВС содержались трое обвиняемых: один — в разбое, второй — в убийстве, третий — в краже. Как сообщил «Взгляд.ру», мужчины затопили камеру, ударили осколком металлической трубы одного из полицейских, зашедших в камеру, чтобы утихомирить их. Злоумышленников развели по разным одиночным камерами, решается вопрос о возбуждении уголовного дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.