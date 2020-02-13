Жителям Уханя разрешили покидать город вместе с родственниками-иностранцами

Пекин, 13 февраля. Власти Китая разрешают своим гражданам, у которых есть родственники-иностранцы, эвакуироваться вместе с ними из Ухани. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Проживающим в Ухане гражданам Китая, имеющих прямых родственников — подданных иностранных государств, в силу семейных обстоятельств, если они хотят, то они могут покинуть (Ухань. — прим. ФАН) на одном самолете вместе с членами своей семьи», — пояснил Шуан.

В конце декабря 2019 года была зафиксирована вспышка нового типа коронавируса в Китае. Представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн ранее сообщил, что свыше 15 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Китае за сутки. Он отметил, что за сутки скончались 254 человека, 1171 пациент пошел на поправку. Общее число жертв достигло 1367 человек, излечились 5911.

Напомним, ученые выяснили, что жертвами коронавируса чаще становятся мужчины, чем женщины. Российские вирусологи объяснили причины такой тенденции. По их словам, существует несколько версий. Одна из них — в поврежденных табаком легких пневмония развивается быстрее. Кроме того, у мужчин может быть генетическая предрасположенность к более тяжелому течению болезни.

Как отмечает «Царьград», в России предпринимаются меры по защите от китайского коронавируса. К настоящему моменту зафиксировано лишь два случая заболевания — и оба у граждан Китая. Они, кстати, полностью излечились от коронавируса.