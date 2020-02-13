Басманный суд заочно арестовал бизнесмена Минца за растрату 34 млн рублей

Москва, 13 февраля. Басманный суд российской столицы заочно арестовал российского бизнесмена Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Минцу меры пресечения в виде содержания под стражей заочно», — огласила постановление судья Ирина Вырышева.

Согласно документу, предприниматель Минц будет содержаться под стражей в течение 60 дней после задержания. Минц объявлен в международный розыск.

Представляющие интерес предпринимателя адвокаты утверждают, что Минц находится в британской столице и не скрывается от российских правоохранительных органов.

Как отметил в суде юрист Алексей Куприянов, передает ТАСС, следствие должно не добиваться заочного ареста Минца, а использовать имеющиеся в его распоряжении механизмы для допроса Минца при помощи властей Соединенного Королевства.

Напомним, согласно версии следствия, летом 2017 года Минц и экс-председатель правления финансово-кредитного учреждения «Открытие» Евгений Данкевич заключили заведомо неприбыльную для банка сделку, купив по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцу ООО «О1 Груп Финанс». Следственные органы считают, что в корыстных интересах Минца были растрачены 34 млрд рублей.