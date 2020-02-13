Привлечение немногочисленных сторонников Майдана, покинувших Донбасс из идейных соображений, к имитации выборного процесса в ДНР и ЛНР обречено на провал; встреча в «нормандском формате» закрепила безальтернативность Минских соглашений. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский.

Вопрос Донбасса

Новый глава офиса президент Украины Андрей Ермак рассказал, что прекращение военного конфликта на территории Донбасса остается приоритетом его работы. При этом он подчеркнул, что вооруженное противостояние должно закончиться выгодными для Киева условиями.

«Безусловно, сегодня для президента Украины (Владимира Зеленского. — Прим. ФАН), для офиса президента одним из приоритетов является и всегда будет прекращение войны в Донбассе в интересах Украины. Это направление остается приоритетным», — заявил Ермак на брифинге.

Ранее Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины. По мнению некоторых украинских политиков, отставка Богдана — это огромный удар по Владимиру Зеленскому.

«Дешевый фарс»

Как отметил Владислав Бердичевский, без согласования с Донецкой и Луганской народными республиками любые выборы в Донбасс — просто дешевый фарс. С упорством и настойчивостью команда Зеленского пытается навязать Донбассу и мировому сообществу свой сценарий так называемой реинтеграции, заметил депутат ДНР.

«При этом Киев забывает о Минских соглашениях, о том, что там написано, и снова пробует без согласования с народными республиками провести в Донбассе выборы. Мы со своей стороны не устаем напоминать украинским политиканам о том, что без согласования с ДНР и ЛНР выборы в Донбассе — дешевый фарс, имитация, которая не будет принята мировым сообществом», — добавил Владислав Бердичевский.

По его мнению, подобная неконструктивная позиция для Украины не является новой. При бывшем украинском президенте Петре Порошенко украинская сторона постоянно саботировала переговорный процесс и выполнение Минских договоренностей, теперь Владимир Зеленский и его команда продолжают делать то же самое, обвиняет Киев политик.

«Привлечение немногочисленных сторонников Майдана, покинувших Донбасс из идейных соображений, к имитации выборного процесса обречено на провал. Потому, что встреча в «нормандском формате» закрепила безальтернативность Минских соглашений. Зеленский и его команда не смогут осуществить свои планы, как бы они не старались», — заключил Владислав Бердичевский.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.