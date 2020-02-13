Аль-Мисмари рассказал о продолжающейся переброске Турцией сирийских наемников в Ливию

Бенгази, 13 февраля. Накануне вечером официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад аль-Мисмари в ходе пресс-конференции рассказал о том, что военнослужащие ЛНА продолжают соблюдать режим прекращения огня, несмотря на провокации со стороны боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Также он отметил, что Турция продолжает вмешиваться во внутренние дела Ливии, поставляя оккупационному режиму в Триполи вооружения, технику и сирийских наемников в качестве живой силы.

По словам аль-Мисмари, военнослужащие ЛНА будут и дальше жестко пресекать любые провокации со стороны незаконных вооруженных бандформирований ПНС и джихадистов, переброшенных Анкарой на ливийскую территорию из Идлиба. При этом позиция сил фельдмаршала Халифы Хафтара касательно полного прекращения огня остается неизменной. Он добавил, что на текущий момент главным дестабилизирующим фактором в североафриканском государстве являются бандитские группировки главаря ПНС Файеза Сарраджа, которые состоят из боевиков террористических организаций, внесенных в списки Совета Безопасности ООН и стран Лиги арабских государств (ЛАГ), таких как «Братья-мусульмане»1 (деятельность запрещена в РФ) и прочих.

Еще генерал-майор напомнил, что подразделения ЛНА сражаются с преступниками и террористами ПНС ради ливийского народа и защиты его от радикалов, поддерживаемых турецкой стороной. Он подчеркнул, что спецпредставитель ООН по Ливии Гасан Саламе и его делегация могут в любое время беспрепятственно посещать территории страны, которые безопасны и контролируются силами Хафтара. При этом аль-Мисмари не рекомендовал использовать аэропорт «Митига», находящийся под контролем террористических группировок ПНС, для посещения Ливии, так как это небезопасно.

Кроме того, официальный представитель Ливийской национальной армии констатировал, что турецкие власти по-прежнему продолжают сотрудничать с марионеточным «правительством» Файеза Сарраджа и переправлять в Триполи сирийских наемников. При этом часть радикальных исламистов через каналы нелегальной миграции попадают на территорию европейских государств, дезертируя из рядов бандформирований ПНС.

Ахмад аль-Мисмари сообщил на пресс-конференции о том, что ранее наемники Сарраджа и Турции базировались на территории Сирии в лагере Маасара, находившемся под командованием боевика Абу Али Саджа, который также осуществлял контроль над контрольно-пропускным пунктом Баб-ас-Саляма на сирийско-турецкой границе вместе с офицером турецких спецслужб Абу Фуркана. Очевидно, что через этот КПП террористы и перебрасывались Анкарой в Турцию, а затем переправлялись в Ливию на гражданских и военно-транспортных самолетах.

«В нашем распоряжении сейчас имеется примерно 226 личных карт сирийских боевиков», – подытожил аль-Мисмари.

Напомним, что продолжающаяся поддержка Турции незаконного Правительства национального согласия создает серьезную напряженность и грозит дальнейшей эскалацией ливийского конфликта. Ранее Федеральное агентство новостей освещало подробности о маршрутах переброски Анкарой вооружений для ПНС, которые нарушают эмбарго ООН, введенное в 2011 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.