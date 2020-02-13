Премьер Польши посетит Смоленск в годовщину катастрофы Ту-154

Варшава, 13 февраля. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий планирует 10 апреля посетить Смоленск и Катынь по случаю десятой годовщины авиакатастрофы польского президентского авиалайнера Ту-154М и 80 лет катынской трагедии. Об этом рассказал глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик.

По его словам, в настоящее время ведется работа по организации визита. Как передает RMF, Дворчик уточнил, что поездка политика требует дипломатического согласования.

«Как со стороны РФ, так и со стороны наших белорусских партнеров», — подчеркнул Дворчик.

Он добавил, что планируемая поездка не предусматривает встречи с российским премьер-министром.

Напомним, самолет Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту воздушного судна находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа — польская делегация направлялась в Россию на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела. Все, кто находился в самолете, погибли.

Стоит отметить, что даже спустя несколько лет после трагедии польская сторона выступает с обвинениями в адрес российской. Так, в сентябре 2018 года Варшава заявила, что черные ящики разбившегося под Смоленском Ту-154 «могли подменить» в России. В СК РФ назвали данные инсинуацией, которая не подкреплена никакими доказательствами.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Польшу к взаимодействию в расследовании крушения Ту-154 в Смоленске.