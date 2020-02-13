Пекин, 13 февраля. Китайский IT-гигант представил флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro. Из-за вспышки коронавируса технические новинки представили онлайн на странице компании в Weibo.

Всего было показано два новых смартфона: Mi 10 и Mi 10 Pro. Оба получили 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления 90 герц. Различаются модели набором камер, емкостью аккумулятора, а также несколькими дополнительными опциями.

Так, у Мi 10 — четыре задние камеры на 108 (оптическая стабилизация), 13 (широкоугольная), 2 и 2 мегапикселей. Гаджет оснащен батареей на 4780 микроампер, поддерживает функцию быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Стандартная модель работает на основе процессора Snapdragon 865, имеет 8 гигабайт оперативной (стандарт LPDDR5), а также 128 или 256 Гб внутренней памяти.

У Mi 10 Pro есть камеры на 108, 12, 8 и 20 мегапикселей, внутренняя память на 12 гигабайт и флеш-память (до 512 Гб). Под крышкой корпуса у улучшенного смартфона — меньший аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт. Кроме того, на смартфонах установлена операционная система MIUI 11 с поддержкой технологии Game Turbo 3.0, а также подэкранный сканер отпечатков пальцев и поддержку NFC.