Силуанов объяснил, с чем связано увеличение прогноза роста ВВП России до 1,9%

Москва, 13 февраля. Прогноз по росту ВВП на текущий год увеличен до 1,9% с 1,7% в связи с дополнительными мерами социальной поддержки, обозначенными в послании президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом заявил министр финансов страны Антон Силуанов в ходе заседания Кабмина РФ.

«Дополнительные меры социальной поддержки, обозначенные в послании президента, также окажут влияние на прогноз социально-экономического развития в текущем году», — сказал глава финансового ведомства.

По словам министра, в этой связи, учитывая оценку воздействия на экономическую отрасль, был скорректирован прогноз темпов роста экономического развития с 1,7 до 1,9% в год.

Он также добавил, что в этом году рост реальных располагаемых доходов граждан страны будет выше тех цифр, которые были учтены в изначальном прогнозе.