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Бывший муж Лолиты давал ей опасные БАДы во время брака

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Бывший муж Лолиты давал ей опасные БАДы во время брака

Москва, 13 февраля. Известная певица Лолита заявила, что ее бывший муж, тренер Дмитрий Иванов давал ей опасные биологически активные добавки (БАДы), когда они были в браке.

Как пишет Telegram-канал «НеМалахов», когда Лолита и экс-супруг разъехались, певица решила проверить все, что находилось в доме. Поп-звезда отправила на экспертизу БАДы, которые Иванов давал ей под предлогом заботы о ее здоровье.

«Оказалось, сплошная химия и отрава», — пишет автор Telegram-канала.

Напомним, о расставании с пятым мужем Лолита рассказала в июле 2019 года. По словам певицы, причиной разлада стала интимная переписка Иванова с другими женщинами. Сам тренер утверждал, что отношения пары испортились из-за ритма жизни и редких встреч.

После развода Лолита объявила, что Иванов финансово зависел от нее и манипулировал певицей. Исполнительница инициировала судебный процесс по признанию их брака фиктивным. Певице уже удалось выиграть первый суд у экс-супруга, пишет «Газета.ру».

В конце 2019 года стало известно, что у Лолиты появился новый возлюбленный. Певица уже успела съездить с избранником на отдых в Израиль. Исполнительница рассказала, что путешествие полностью оплачивал мужчина. Поп-звезда призналась, что совершила ошибку, взяв на себя расходы бывшего мужа. По словам Лолиты, ее новый возлюбленный — непубличный человек, который занимает серьезную должность.

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Источник: НеМалахов
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