Россия может сыграть важную роль в укреплении государственности в Ираке. ФАН-ТВ

Россия может сыграть важную роль в урегулировании кризиса в Ираке — заявил генеральный секретарь ЦК партии «Иракский национальный проект» Джамала Хамиса ад-Дари, в ходе пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня».

Багдад. Директору Национальной страховой компании не дают пройти на работу, его обвиняют в коррупции. А на кадрах студент бросает дымовую шашку в полицейских. Раскол в Ираке начался в октябре прошлого года, когда мирные жители, недовольные безработицей, экстремизмом и тотальной коррупцией, вышли на улицы. Итог — массовые беспорядки, захлестнувшие всю страну.

«Десятки тысяч людей ранены, 600 человек убиты, и почему до сих пор не наказаны те, кто несет ответственность за это?» — возмущен Джамал Хамис ад-Дари, генеральный секретарь ЦК партии «Иракский национальный проект».

Следующей каплей стал авиаудар США по аэропорту Багдада и смерть Касема Сулеймани. В Ираке начались многотысячные протесты против американского присутствия.

«Те, кто поставил нашу страну под оккупацию, практически способствовал ей, он несет ответственность за то, что происходит. Мы обращаемся к международному сообществу с просьбой о поддержке, потому что проблема, которую мы сейчас переживаем — это не противоречие между самими иракцами», — говорит политик.

Генсек партии «Иракский национальный проект» Джамал ад-Дари отметил, что многолетний кризис причиняет страдания мирным жителям. Стране необходима поддержка Российской Федерации.

«Россия всегда занимала позицию на стороне иракского народа, выступала против оккупации. Мы считаем, что международное сообщество и прежде всего Российская Федерация, может сыграть важную роль в укреплении внутри иракского диалога», — продолжает Джамал Хамис ад-Дари.

Накануне иракская делегация во главе с ад-Дари встречалась с руководством Духовного управления мусульман Российской Федерации, а также с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым.