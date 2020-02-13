Онищенко рассказал об эффективности нового метода диагностики коронавируса

Власти Китая объяснили резкий рост увеличения числа выявленных случаев заражения коронавирусом в провинции Хубэй использованием нового метода диагностики. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, что в Китае начали ставить диагнозы заболевшим не только лабораторно, но и основываясь на клинических признаках заболевания.

Как сообщили в региональном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения, у зараженных вирусом людей был уточнен диагноз. Китайские власти стали использовать собранную статистику по ранним случаям инфицирования. Сейчас новым пациентам диагнозы ставятся по новой классификации.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко в интервью Федеральному агентству новостей поделился свежими данными по количеству заболевших коронавирусом во всем мире.

«На сегодняшнее утро всего зарегистрировано заражение у 59 789 человек. Прирост заболеваемости составил 33, 89%, что равняется 15 636 человек. Все случаи произошли в провинции Хубэй и городе Ухань. 55% всех заболевших вирусом находятся в городе Ухань», — рассказал Онищенко.

Действительно, по мнению депутата, резкий скачок числа зараженных объясняется тем, что китайские власти теперь используют новый алгоритм диагностики и лечения коронавируса нового типа.

«Сюда теперь включают все клинические диагнозы, а до этого дня были только подтвержденные лабораторно. Это сделано правильно, потому что у нас нет ни одного заболевания, которое на сто процентов подтверждалось бы лабораторно. Причинами этого могут быть нечувствительность диагностики или неправильно выполненная методика», — сказал парламентарий.

Новый способ диагностики показывает, что китайские власти ведут эффективную борьбу с распространением вируса по всему миру, полагает Онищенко.

«В данном случае это шаг в нужном направлении, потому что за последние три месяца врачи начали четко понимать специфику клинической картины этого заболевания в отличие от гриппа. Это решение дает более объективную картину и усиливает возможности химической безопасности. Такой взрывоопасный рост мог быть только статистическим. Тем не менее ситуация продолжает оставаться серьезной. Сегодняшний день дал еще более полную картину об очаге инфекции и обозначил главный источник вируса для Китая и всего мира, — провинция Хубэй и город Ухань», — добавил политик.

Ранее ученые выяснили, что жертвами коронавируса чаще становятся мужчины, чем женщины. По мнению российских вирусологов, причина может крыться в большей социальной активности китайских мужчин — они чаще общаются и жмут друг другу руки. Кроме того, мужчины обычно не с должным внимание относятся к своему здоровью, в отличие от женщин. Вирусологи подчеркивают, что пока более высокая смертность от коронавируса среди мужчин является лишь тенденцией, и делать какие-то конкретные выводы рано.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Жертвами инфекции стали более 1,3 тысячи человек, а число зараженных превысило 60 тысяч.