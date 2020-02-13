Мишустин потребовал снизить ставку по ипотеке

Москва, 13 февраля. Ипотечная ставка остается высокой и не способна улучшить жилищные условия граждан, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава российского правительства отметил, что ипотека в 9% остается высокой, ставка должна быть ниже 8%. Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину предоставить предложения, а также рассмотреть возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент.

«Необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать [ипотечную] ставку. Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования», — заявил Мишустин на заседании правительства.

Кроме того, глава кабмина РФ потребовал снизить стоимость строительства домов за счет использования новых технологий.

Ранее Мишустин потребовал выяснить, почему не использовали 148 миллиардов рублей, выделенные в 2019 году на национальные проекты. Глава кабмина поручил не только установить причины, но и сделать все, чтобы такого не повторялось. Мишустин подчеркнул, что отклонений от графика финансирования нацпроектов быть не должно.