Число зараженных коронавирусом в Китае за сутки выросло на 15 тысяч

Москва, 13 февраля. Свыше 15 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Китае за сутки. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.

По его словам, за сутки скончались 254 человека, 1171 пациент пошел на поправку. Общее число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом достигло 1367 человек, излечились 5911, пишет RT.

Официальные власти Китая отметили, что резкий рост числа заразившихся связан с новой методикой диагностики.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в конце декабря 2019 года, напоминает телеканал «360». По последним данным, от вируса погибло более 800 человек. Китайские власти присвоили новому типу коронавируса временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения также дала название вирусу — COVID-19.

Эпидемиолог, доктор медицинских наук, президент DiaPrep System Inc Михаил Фаворов рассказал, что шансы заразиться коронавирусом в России практически равны нулю. Он объяснил, что переносчиками вируса являются экзотические животные. Абсолютное большинство случаев заражения зарегистрировано среди китайцев, именно поэтому гражданам России бояться нечего, уверен Фаворов.

Новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено. Об этом сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора.