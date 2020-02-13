Гордеева утвердили в должности вице-спикера Госдумы

Москва, 13 февраля. Госдума утвердила Алексея Гордеева на должность заместителя председателя нижней палаты парламента. На этом посту Гордеев сменил лидера фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как пояснял сам Неверов, он намерен сконцентрироваться на своей работе во фракции, взаимодействии с партией, региональными парламентами. По его словам, такое решение было принято из-за увеличившейся нагрузки.

Ранее Госдума досрочно прекратила полномочия Геннадия Кулика — он стал советником спикера Вячеслава Володина. Вакантный мандат депутата нижней палаты парламента от «Единой России» ЦИК передал Гордееву.