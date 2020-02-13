Самый активный вулкан Индонезии выбросил столб дыма и пепла

Джакарта, 13 февраля. Извержение вулкана Мерапи — самого активного в Индонезии — зафиксировано на острове Ява в центральной части страны, сообщило агентство «Суньхуа».

Извержение вулкана произошло в 30 километрах от города Джокьякарта и в более чем 520 километрах от столицы Индонезии — Джакарты. Всплеск дыма и пепла был зафиксирован около пяти утра по местному времени и продолжался 105 секунд, сообщило агентство Antara со ссылкой на данные Центра исследования геологических катастроф Индонезии.

По появившимся в Сети кадрам видно, что вулкан выпустил столб дыма и пепла из кратера, а лава заполонила верхнюю часть горы.

Индонезийские власти запретили гражданам и туристам приближаться к кратеру ближе, чем на три километра, а также призвали жителей прилегающих районов принять меры предосторожности в связи с возможными рисками. Местные службы спасения приведены в состояние повышенной готовности.

Мерапи считается самым активным действующим вулканом в Индонезии. Крупные извержения наблюдаются каждые семь лет, мелкие — около двух раз за 12 месяцев.

Во время извержения вулкана в 2016 году погибли по меньшей мере 340 человек, более 60 тысяч вынуждены были покинуть свои дома.