ДНР отреагировала на требование Киева «прекратить военное вторжение»

Донецк, 13 февраля. Пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сознательно искажает итоги переговоров в Минске по мирному урегулированию, заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Валерий Скороходов.

Олифер сообщила, что украинская сторона в трехсторонней контактной группе настаивала на прекращении огня в Донбассе, а также потребовала от России «прекращения военного вторжения и поддержки незаконных вооруженных формирований». Кроме того, пресс-секретарь Кучмы отметила, что Киев предложил провести разведение сил и средств на участке в районе Гнутово.

«Пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила пятилетие подписания Минских соглашений очередной порцией лжи», ― заявил Скороходов.

Депутат обратил внимание, что украинская «сочинительница» приписала Киеву множество заслуг и не преминула обвинить ДНР и ЛНР в нарушении режима прекращения огня. Не соответствует действительности и заявление о том, что якобы Киев предложил провести разведение в Гнутово. Депутат отреагировал на требование Киева «прекратить военное вторжение».

«Все с точностью до наоборот. Этот населенный пункт предложили представители республик в трехсторонней контактной группе, а украинская сторона еще две недели тянула с ответом», ― добавил Скороходов в комментарии Донецкому агентству новостей.

По словам депутата, Киев продолжает русофобскую политику и намеренно дезинформирует граждан Украины. Киевские власти уклоняются от реализации Минских соглашений.

«Пять лет Украину ничему не научили, она по-прежнему изворачивается от выполнения своих обязательств», – подытожил депутат.

Встреча Контактной группы прошла в Минске в среду ― в день пятилетия подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов отметил, что в ходе переговоров также обсуждались вопросы соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. По его словам, в начале 2020 года было зафиксировано сокращение количества обстрелов в Донбассе, однако в последние дни ситуация на линии соприкосновения сторон вновь достигла опасного накала.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.