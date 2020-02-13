Суд вынес приговор ученому из Новочеркасска за госизмену

Ростов-на-Дону, 13 февраля. Ростовский областной суд приговорил к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева, признав его виновным по статье о государственной измене. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе суда.

«В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы после отбытия наказания», — уточнила представитель суда.

По имеющимся данным, осужденный не стал подавать апелляцию. Так, приговор вступил в силу, однако подробности и детали уголовного дела не уточняются в связи с наличием в материалах грифа «секретно».

Согласно информации ТАСС, Федеральная служба безопасности обвинила научного сотрудника в передаче данных об аппаратуре, которую он создавал в конструкторском бюро со своим помощником из Вьетнама, куда также передавал составляющие государственную тайну сведения.

О задержании российского специалиста стало известно в 2018 году от одного из представителей Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) российской столицы.