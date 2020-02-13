Внук Назарбаева попросил у Британии политического убежища и признался в наркомании

Нур-Султан, 13 февраля. Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев, пытавшийся покончить с собой и получивший год условного срока за нападение на сотрудника полиции в Лондоне, попросил в Великобритании политического убежища. Об этом он рассказал в аккаунте в социальной сети Facebook.

По словам Назарбаева, он принял решение попросить у Лондона политическое убежище из-за давления со стороны семьи. Как уточнил молодой человек, он якобы обладает данными «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана».

«Единственной моей слабостью стали наркотики, в которых я искал успокоение души от невыносимой реальности! Я не хотел быть частью этого нескончаемого потока жадности и ненасытности! Они, моя мать и ее нынешний муж, нанимали частные детективные компании, когда я бывал в Лондоне: они пытались найти компромат на меня. Но, кроме наркотиков, ничего не было!» — написал он.

Кроме того, внук политика сообщил, что обо всем подробно рассказал в интервью Times, которое будет опубликовано в ближайшее время.

Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал отношения республики с Россией образцовыми. Нурсултан Назарбаев также выразил надежду на то, что такие отношения между двумя странами будут всегда. По его словам, находясь на посту президента Казахстана, он делал все возможное для укрепления сотрудничества с Россией.

Назарбаев встретился с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Первый президент Казахстана поздравил Мишустина с назначением на ответственную должность. Премьер-министр РФ поблагодарил Назарбаева за встречу и передал ему теплые слова приветствия от российского президента Владимира Путина.

Во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым глава кабинета министров России Михаил Мишустин заявил, что Россию и Казахстан объединяют братские и союзнические отношения. По его словам, в настоящее время активно идет процесс укрепления межрегиональных связей и контактов в деловой сфере.