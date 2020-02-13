Малахов призвал дочь Заворотнюк рассказать о состоянии актрисы

Москва, 13 февраля. Ведущий Андрей Малахов пригласил в свое телешоу «Прямой эфир» дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анну, чтобы прояснить состояние артистки.

Вероятно, Малахов намерен развеять многочисленные слухи и обнародовать точную информацию о самочувствии Заворотнюк и ходе ее лечения. Возможно, 24-летняя Анна Заворотнюк наконец раскроет данные о том, что на самом деле происходит со звездой сериала «Моя прекрасная няня», передает «Экономика сегодня».

Напомним, данные о заболевании Заворотнюк впервые появились в августе 2019 года. СМИ сообщали о том, что у актрисы диагностирована последняя стадия рака мозга.

Родственники актрисы сознательно скрывают информацию о ее самочувствии и ходе лечения, что способствует появлению большого количества слухов вокруг ситуации.

Многие знаменитости и поклонники Заворотнюк призывают ее близких не игнорировать просьбы СМИ и дать публичную информацию о ее состоянии. Кроме того, пользователи соцсетей отметили, что устали от негативных сообщений об актрисе и ее родственниках.

Ранее в Сети появилась архивная видеозапись встречи Заворотнюк с ныне покойной певицей Жанной Фриске. Пользователей Интернета растрогали кадры с музыкального шоу «Два голоса». На записи Заворотнюк объятиями встречает прибывшую в студию Жанну Фриске, передавало Федеральное агентство новостей.