Роспотребнадзор рассказал о ситуации с коронавирусом в стране

Москва, 13 февраля. Новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено. Об этом сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора, опубликованном 13 февраля.

«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре рассказали, что с момента начала эпидемии в Китае в нашей стране обследовали 929 человек с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Во всех случаях были проведены необходимые противоэпидемические мероприятия.

Чтобы не допустить распространения коронавируса в России, все прибывающие в РФ из «неблагополучных» регионов проходят двойной контроль на границе. В аэропортах обследуют всех российских путешественников, прибывших из КНР. А в столичном аэропорту «Шереметьево» с 1 февраля действует отдельный терминал для рейсов из Китая.

Все организации Роспотребнадзора в регионах обеспечены тестами для оперативного выявления случаев заражения. На Дальнем Востоке под наблюдением находятся 468 китайцев, имеющих вид на жительство в РФ. Кроме того, большинство российских вузов продлили каникулы для студентов из КНР до 1 марта 2020 года.

Напомним, первые случаи коронавируса были зафиксированы в конце 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. На данный момент в провинции зарегистрировано более 1,3 тысячи смертей от инфекции, пишет Infox.ru. Общее число зараженных по всему миру превысило 60 тысяч. Помимо Китая, случаи коронавируса зарегистрированы в 24 странах.

Ранее в провинции Хубэй объяснили стремительный рост числа заболевших. Местные власти отметили, что это связано с изменением метода диагностики, передает НСН.