Небензя заявил, что Россия воздержалась при голосовании по резолюции СБ ООН по Ливии

Москва, 13 февраля. Россия воздержалась при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН по итогам конференции в Берлине по Ливии, поскольку пока нет четкого понимания о готовности всех сторон ливийского конфликта выполнять принятые на конференции решения. Более того, Москва, по словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, призывала коллег не торопиться с принятием решения.

Дипломат заявил, что работа на площадке ООН навела российских представителей на мысль, что многие были заинтересованы просто побыстрее принять резолюцию СБ ООН вне зависимости от того, как она будет исполняться. Более того, российская сторона убеждала коллег не торопиться с принятием резолюции, поскольку ливийцы только начали вести диалог, в том числе в рамках военного комитета «5+5».

«Именно в рамках их диалога должны быть сформированы параметры прекращения огня, о котором говорится в берлинском коммюнике. Так почему было не дождаться итогов ливийских консультаций? Тогда мы могли бы сказать: да, сами ливийцы об этом договорились – СБ может закрепить их решение», — сказал постоянный представитель России при ООН.

Резолюция СБ ООН предписывает исполнять то, чего еще нет, кроме того, предусматривает возможность введения санкций за неисполнение того, чего еще нет, указал Небензя.

«Мы сомневаемся, что такие ультиматумы подстегнут ливийцев скорее договариваться», — добавил он.

По его словам, Москва воздержалась при голосовании по резолюции, поскольку «мы так и не имеем ясного понимания о готовности всех ливийских сторон выполнять это решение, хотя неоднократно подчеркивали важность данного шага на этапе подготовки берлинского форума и после его завершения».

Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги конференции в Берлине по Ливии. Автором документа стала Великобритания. За резолюцию проголосовали 14 государств.

В тексте документа сказано, что Совбез утверждает итоги берлинской конференции по Ливии, а также подтверждает необходимость прекращения огня в Ливии при первой же возможности без каких-либо предварительных условий.