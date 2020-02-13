Верховная рада поддержала водную блокаду Крыма

Киев, 13 февраля. Комитет Верховной рады по вопросам Крыма отверг возможность подачи воды на полуостров, тем самым поддержав водную блокаду региона. Об этом сообщил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

В своем Telegram-канале парламентарий написал, что восстановление водоснабжения невозможно до возвращения Крыма в состав Украины.

«Комитет ВР <…> принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации», — говорится в посте.

Накануне руководитель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что Киев может возобновить снабжение Крыма водой, если Украине передадут контроль над границей в Донбассе. Первый президент Украины Леонид Кравчук также предлагал продавать воду для нужд региона.

Инициативу Арахамия раскритиковал российский телеведущий Артем Шейнин. Предложение парламентария «обменять Донбасс на воду» он сравнил со сценой из фильма «Выбор Софи».

Ранее возможность восстановления водоснабжения Крыма опроверг украинский дипломат Антон Кориневич. Слухи об этом появились после того, как украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой глава бюджетного комитета Рады Юрий Аристов предложил зарабатывать на подаче воды на полуостров, передавало Федеральное агентство новостей.

Киев перекрыл водоснабжение Крыма после воссоединения региона с Россией. От прекращения поставок воды пострадали прежде всего фермерские хозяйства, вынужденные производить менее влагоемкие культуры. На данный момент полуостров снабжается посредством наполнения Северо-Крымского канала водами реки Биюк-Карасу и бурения новых скважин.