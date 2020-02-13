Стало известно, когда в России наступит «гаражная амнистия»

Москва, 13 февраля. «Гаражная амнистия» может наступить в России в 2021 году. Законопроект об этом уже внесен в правительство.

Документ будет регулировать порядок приобретения россиянами прав на земельные участки и расположенные на них гаражи. В нем будет указан список документов, подтверждающих право гражданина на владение гаражом. Речь идет, в частности, о длительном использовании, выплате пая в гаражном кооперативе, а также полученном решении о распределении гаража.

Сейчас владельцы гаражей никак не могут оформить эти объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения «гараж» не учитываются. Планируется, что «гаражная амнистия» сможет облегчить жизнь более чем 4,5 миллионам автовладельцев». Новый порядок может вступить в силу в 2021 году.

Ранее в России приняли так называемую «дачную амнистию», чтобы владельцы садовых домов, хозпостроек могли зарегистрировать эти объекты по упрощенной схеме. Эта процедура будет действовать до 1 марта 2021 года.