Миро посоветовала Рудковской перестать быть «закомплексованной старой клушей»

Москва, 13 февраля. Блогер Елена Миро уличила продюсера Яну Рудковскую в боязни постареть. Именно поэтому, по мнению Миро, жена фигуриста Евгения Плющенко так отчаянно молодится.

При этом, как отметила писательница, этот страх испытывают многие россиянки, но Рудковская, по ее мнению, представляет самый типичный пример женщины, которая «страшно боится, что в ней не признают девочку или хотя бы девушку лет 27».

Для наглядности Миро опубликовала в своем блоге подборку фотографий Яны. На одном из фото, как отметила блогер, Рудковская выглядит очень приятно, хотя и не тянет на девушку. Но при этом, что гораздо важнее, по мнению Миро, и «ржать над ней тоже не хочется».

Однако, по словам Елены, в таком адекватном состоянии жена Плющенко пребывает редко, гораздо чаще она «норовит избежать лишней, по ее мнению, одежды», носит «нелепейшие мини-платья девочки-припевочки».

Миро уверена, что Яна выглядела бы гораздо лучше, если бы «скрыла свой подмышечный целлюлит под рукавами», а «старушечьи колени» — под одеждой.

«И сразу вместо закомплексованной, возрастной клуши, отчаянно цепляющейся за образ нимфетки, мы видим нормальную с виду женщину, не так ли?» — обратилась она к подписчицам своего ЖЖ.

Отметим, что «сморщенные колени» Рудковской уже давно не дают покоя Миро. Ранее она высказывала мнение, что если бы Яна носила юбки подлиннее, то смогла бы перейти из категории «комичная бабушка» в категорию «ухоженная женщина». Помимо этого, предметом критики блогера становилось и «вялое декольте» Рудковской.

В июне прошлого года Яна заявила в своем Instagram, что гордится своим возрастом. Однако Миро тут же отреагировала на этот пост и обвинила женщину в нечестности.