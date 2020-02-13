Союз российских пивоваров объяснил бессмысленность маркировки пива

Москва, 13 февраля. Новый председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман назвал маркировку пива избыточной мерой регулирования.

Соответствующее заявление он сделал на основе таких факторов, как сложность нанесения из-за многообразия упаковок и отсутствие контрафактной продукции на российском рынке. Бриман подробно объяснил бессмысленность маркировки пива

«Если мы говорим про маркировку, чем мотивировались предложения о ее введении для крепкого алкоголя наряду с ЕГАИС — наличием контрафактной продукции​​​. И не просто контрафактной, а опасной для здоровья», — сказал Даниил Бриман в разговоре с РИА Новости.

По его словам, в настоящее время на рынке пива такая проблема отсутствует. Именно поэтому, как заметил собеседник издания, мера, связанная с маркировкой пива, является чрезмерной и ненужной мерой, «особенно с учетом многообразия упаковок».

Также Даниил Бриман прокомментировал предложение, касающееся создания реестра пивоваров. Он напомнил, что многие в добровольном порядке декларируют свое оборудование.

«Мы так или иначе проходим все эти процедуры. Зачем вводить дополнительное лицензирование?» — поинтересовался он.

По его словам, проблема государства в регулировании «серого» рынка заключается в том, что «чрезмерные меры регулирования, если они не сбалансированы, лишь ухудшают ситуацию». С точки зрения председателя совета Союза российских пивоваров, в данном случае важно действовать поступательно и принимать те меры, которые «позволяют улучшить контроль, решить проблему нелегального рынка без существенных затрат как для регулятора, так и для отрасли».

В конце декабря сообщалось, что новый законопроект по борьбе с нелегальным рынком пива в России подготовили в Госдуме. Документ направлен на борьбу с фирмами-однодневками, которые производят такую продукцию и наносят огромный ущерб бюджету. Депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов, который является автором проекта, уточняет, что из-за незаконной деятельности таких фирм в нелегальный оборот попало 22,5 млн декалитров пивоваренной продукции, что обернулось ущербом на пять миллиардов рублей.