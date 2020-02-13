Гаага сообщила о просьбе Москвы провести суд по делу МН17 в России

Амстердам, 13 февраля. Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Москва просила нидерландскую сторону передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию. По его словам, Гаага такой сценарий не рассматривает.

Как отметил глава нидерландского ведомства, просьба со стороны российских властей поступила 17 октября прошлого года. Суд по делу о крушении малайзийского Boeing стартует 9 марта, однако три из четырех подозреваемых обладают российским гражданством. По этой причине, отмечает агентство Reuters, российские власти отказываются выдать их Нидерландам.

Также информационное агентство сообщило, что 12 февраля король Нидерландов Виллем-Александр встретился с членами группы, которая ведет следствие по делу о крушении рейса MH17.

В начале текущего месяца прокуратура Нидерландов обвинила трех россиян и украинца в крушении MH17. Осенью прошлого года министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур требует обнародовать все доказательства по крушению МН17 в Донецкой области. Он подчеркнул, что власти страны не считают возможным делать какие-то выводы о виновности без скрупулезного изучения доказательств.

ССГ, которая во главе с генпрокуратурой Нидерландов, но без участия российской стороны, занимается расследованием обстоятельств крушения малайзийского Boeing, заверяет, что самолет был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ. ССГ назвала имена четырех подозреваемых по делу о крушении воздушного судна. Москва неоднократно заявляла, что обвинения ССГ в причастности РФ беспочвенны и бездоказательны.

Как сообщал RT, Малайзия требует представить доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение Boeing. Премьер-министр страны Махатхир Мохаммад ранее выразил недовольство выводами международного следствия, назвав расследование ССГ политизированным и антироссийским. Он также особо отметил, что следователи задолго до изучения материалов дела о крушении MH17 обвинили РФ.