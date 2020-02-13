Комитет Госдумы одобрил поправки к проекту о маткапитале

Москва, 13 февраля. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о возможности направлять материнский капитал на строительство жилого дома на садовом участке. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ко второму чтению проекта были одобрены поправки «Единой России», подготовленные в соответствии с поручениями президента Владимира Путина.

Как пояснила глава комитета Тамара Плетнева, право на материнский капитал теперь будет у женщин, родивших или усыновивших первого ребенка с 1 января 2020 года, а также мужчин, единственных усыновителей ребенка, если соответствующее решение суда вступило в силу, начиная с начала текущего года.

«Размер капитала — 466 тысяч 617 рублей», — уточнила депутат.

В случае рождения или усыновления в семье второго ребенка и последующих детей сумма составит 616 тысяч 617 рублей.

«Если первый ребенок родился до 2020 года, а второй уже в 2020 году или позже, то материнский капитал все равно составит сумму 616 тысяч 617 рублей», — обратила внимание Плетнева.

Кроме того, каждый год эти выплаты будут индексироваться, указала парламентарий.

«Сертификат на материнский капитал можно получить в беззаявительном порядке. Для этого Пенсионный фонд будет сам запрашивать информацию через Единую систему межведомственного электронного взаимодействия», — сказала она.

По словам Плетневой, также сокращаются сроки, в которые Пенсионные фонд выносит решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата.

«На это давался месяц, сейчас — 15 дней. Сроки направления запросов в разные органы — было 15 дней, сейчас будет 5 дней. Также сокращаются сроки рассмотрения обращений о распоряжении капиталом. Был месяц, сейчас будет 10 дней», — сказала Плетнева.

Очень важно, что программа продлевается до 2026 года, — заключила парламентарий.